Bonne nouvelle pour les Diables: Kevin De Bruyne est de retour. Blessé ou laissé au repos depuis que les Citizens sont officiellement champions d'Angleterre, Kevin De Bruyne faisait son retour face à Everton. Et il a été tonitruant ! En marquant son sixième but grâce à un plat du pied superbe. Ensuite grâce à une passe décisive pour Gabriel Jesus. Le tout en première mi-temps. Une chose est certaine: le joueur est prêt pour l'Euro. Et aussi pour la finale de Ligue des champions contre Chelsea le 29 mai.