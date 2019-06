En vue des matches de qualification pour l'Euro 2020 face au Kazakhstan ce samedi et l'Ecosse mardi, les Diables n'échappent pas aux interviews et aux questions concernant les transferts actés et à venir de leurs équipiers.



"Cela m'a un peu surpris, je pensais qu'il voulait encore jouer au haut niveau", a avoué Kevin De Bruyne au micro de la RTBF concernant le retour de Vincent Kompany à Anderlecht, son club formateur. " Quand il a reçu l'offre, je pense qu'il a vu un projet spécial qu'il ne devait pas laisser passer et je pense qu'il a bien fait."

Ce nouveau poste de "joueur-entraîneur", qu'occupera donc Vince The Prince, est, selon KDB un moyen pour son équipier "de mettre en place une structure": "Il sait comment cela se passe dans les grandes équipes et comment travailler avec les jeunes jusqu'à l'équipe première".

Le numéro 7 de l'équipe belge ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à l'égard de son ancien capitaine car il pense qu'il peut "aider Anderlecht à se reconstruire", ce club "qui a rencontré des problèmes cette saison".

"Eden a toujours eu le Real dans son cœur"

Au tour de Thorgan Hazard d'évoquer le transfert qui est sur toutes les lèvres et dont le dénouement est manifestement tout proche: celui de son frère au Real Madrid. "S'il pense que c'est le moment pour passer à une étape supérieure, alors c'est le moment".

"Je pense qu'il a envie de rejoindre ce club depuis un moment, il l'a toujours eu dans son cœur. Moi aussi j'ai envie de le voir porter ce maillot", a-t-il ajouté.