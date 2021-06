Pas de panique : Kevin De Bruyne devrait déjà pouvoir jouer le premier match des Diables à l’Euro, contre la Russie. Mais sera-t-il en pleine possession de ses moyens en portant son masque et en sachant qu’il a le nez et l’orbite fracturés ? Ce serait humain de ne pas être à 100 %. Même si on est protégé, l’aspect mental joue un rôle.