Plusieurs Diables rouges font l'actualité.

Kevin De Bruyne a repris

Kevin De Bruyne va mieux. Après avoir manqué les deux derniers matchs de Manchester City contre le Dinamo Zagreb et Wolverhampton, le Diable a profité de la trêve internationale pour totalement récupérer de sa petite blessure aux adducteurs. À l’instar de John Stones, le Gantois postule pour une place dans le groupe des Citizens qui se déplacent ce samedi sur le terrain de Crystal Palace.

Dries Mertens, trois ans de plus ?

Dries Mertens aime Naples. Et Naples aime Dries Mertens. Évoquées depuis le printemps, les discussions concernant une prolongation du contrat du Diable qui s’achève en juin prochain n’ont pas encore abouti. Mais la direction napolitaine est prête à un effort considérable pour le Louvaniste de 32 ans en lui offrant trois années supplémentaires à des conditions salariales proches de son bail actuel qui englobe un salaire de quatre millions d’euros annuels. Le tout alors que le quotidien italien Corriere Dello Sport évoque un intérêt chinois toujours présent avec la possibilité d’une offre XXL à 17 millions d’euros par an, même si le Diable a récemment fermé la porte à un départ vers l’Asie.

© BELGA



Wolfsbourg veut prolonger Casteels

La fracture du ménisque de Koen Casteels n’est plus qu’un vilain souvenir. Blessé le 31 août dernier contre Paderborn, le gardien est en avance sur les temps de passage les plus optimistes de sa convalescence. Lui qui s’entraîne déjà depuis une semaine avec le groupe sans ressentir de douleur aspire à reprendre la compétition au plus vite, soit ce samedi en championnat pour le déplacement à Leipzig, soit jeudi à Gand en Ligue Europa. Autre bonne nouvelle pour le portier : la direction de Wolfsbourg entend très vite lui proposer de prolonger son contrat qui s’achève en juin 2021.