Sorti le 20 avril à la 38e minute lors du match de Premier League contre Tottenham à cause d'une blessure musculaire, Kevin De Bruyne (Manchester City) est toujours écarté des terrains.



"Je ne sais pas si De Bruyne va rejouer un match cette saison", a déclaré son entraîneur Pep Guardiola vendredi en conférence de presse. Le Catalan a assuré que le milieu de terrain belge n'était pas disponible pour la réception de Leicester lundi (21h) lors de la 37e et avant-dernière journée de championnat. De Bruyne a déjà manqué le derby de Manchester, qui a vu les Skyblues s'imposer à Old Trafford (0-2), et le déplacement victorieux à Burnley le weekend dernier (0-1).

Flamboyant avec les Cityzens la saison dernière, De Bruyne, 27 ans, a été contrarié à plusieurs reprises depuis le début de l'exercice en cours. D'abord écarté entre mi-août et mi-octobre pour une blessure au ligament latéral externe du genou droit, il avait ensuite manqué plusieurs semaines de compétition entre début novembre et mi-décembre. En mars, il a une nouvelle fois été freiné dans son élan à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. Cette saison, il n'a joué que 30 matches toutes compétitions confondues pour son club, marquant 5 buts et délivrant 10 assists.

City joue gros lors de ses trois derniers matches cette saison. Le club de Vincent Kompany compte une longueur d'avance sur Liverpool à deux journées de la fin en Premier League. Le 12 mai, l'ultime journée verra City se déplacer à Brighton.

Les Cityzens, déjà lauréats de la Coupe de la Ligue fin février, auront l'occasion d'ajouter un autre trophée en cas de victoire contre Watford en finale de la FA Cup le 18 mai (18h).