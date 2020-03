Kevin De Bruyne respire la forme et la confiance avant cette finale.

Ce dimanche, Manchester City, qui pointe à 22 points de Liverpool en Premier League, a l’occasion de glaner son premier trophée de la saison avec cette finale de la coupe de la Ligue face à Aston Villa. "Je sais que beaucoup de personnes disent que c’est une petite compétition mais si on ne gagne rien d’autre, on pourra au moins dire qu’on a gagné ça, sourit KDB dans une interview accordée à Sky Sports. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent énormément de matchs dans leur carrière et qui n’ont pas gagné le moindre trophée, pas même la Carabao Cup !"

C’est donc avec un esprit conquérant que les Citizens vont tenter de s’adjuger un premier titre cette saison dans le sillage d’un KDB plus fort que jamais. "Je suis un joueur plus complet que lors des dernières saisons. J’ai déjà eu quelques bonnes saisons dans ma carrière mais je pense que des deux côtés du terrain, mentalement et même en tant que leader, je suis meilleur qu’il y a deux ou trois ans."

De quoi prendre le brassard de capitaine et entendre Pep Guardiola lui lancer le défi de devenir l’un des cinq meilleurs joueurs du monde. "Je pense que je n’en suis pas loin. Mais qui suis-je pour pouvoir affirmer ça ? J’essaye juste de faire du mieux que je peux. Je ne sais pas qui décide de savoir quels sont les cinq meilleurs joueurs mais je suis certain que j’en suis proche", conclut KDB. Le Diable rouge a en tout cas une nouvelle chance de le prouver ce dimanche en offrant cette Carabao Cup au Citizens.