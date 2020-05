Kevin De Bruyne a commenté la prolongation de contrat de Roberto Martinez.

Roberto Martinez devrait donc rester assis sur le banc des Diables Rouges jusqu'après la Coupe du Monde 2022. Un choix qui a fait plaisir au N.7 des Red Devils. "Tout le monde est content qu'il reste plus longtemps. Il a beaucoup d'expérience, en Angleterre, il a travaillé dans de grandes et de petites équipes. Tactiquement, il y a beaucoup appris. Il nous a fait jouer dans un système fixe et ça fonctionne. L'équipe s'est grandement améliorée sous ses ordres ces dernières années".

Toutefois, De Bruyne estime que la décision du sélectionneur national aurait pu être différente si l'Euro 2020 s'était déroulé cet été: "Il aurait peut-être décidé de faire autre chose. Mais nous avons un projet, qui est loin d'être terminé. Arrêter maintenant serait étrange, il me semble donc logique qu'il prolonge", poursuit-il.

Par ailleurs, Kevin De Bruyne a évoqué la poursuite du championnat. Il pense que la Premier League pourrait faire son retour le 8 juin. "Je pense que nous pourrons nous entraîner dans deux semaines. Le gouvernement veut redémarrer le football le plus tôt possible pour offrir quelque chose aux gens",

Mais ces décisions sont, selon lui, motivées par l'aspect financier: "Si la saison ne se termine pas, il y aura de graves problèmes. Personne n'a envie, mais la saison se terminera. L'aspect financier est beaucoup trop important en Premier League", regrette-t-il. S'il n'a pas peur, il comprend aussi les réticences de certains joueurs. "Je ne pense pas qu'ils aient peur pour eux, mais pour leur famille. C'est le principal problème pour beaucoup de joueurs", détaille-t-il.

"Deux ans sans Europe, c'est long"

A cause du coronavirus, on en oublierait presque que le sort européen de Manchester City est bancal. Le club de Kevin De Bruyne pourrait être privé d'Europe durant deux années, ce qui ouvrirait la porte à quelques transferts...

Manchester City risque-t-il de perdre Kevin De Bruyne et quelques unes de ses autres vedettes si le club ne peut pas évoluer en Ligue des Champions? L'UEFA a suspendu l'ancien club de Vincent Kompany pour cause de non respect du fair-play financier. Tandis qu'une procédure d'appel est en cours, les joueurs ne savent pas encore de quoi leur avenir européen sera fait. Ce qui pourrait donner des envies de bougeotte à certains.

En direct sur Instagram avec le Laatste Nieuws, KDB a réagi à ce propos: "Le club nous a dit qu'il allait faire appel et qu'ils étaient quasiment certains d'obtenir gain de cause. J'attends de voir ce qu'il va se passer, mais j'ai confiance en mon club. Une fois qu'on en saura plus, j'aviserai. Deux ans sans jouer l'Europe, ce serait long. Un an, je peux l'envisager", relaye RTL. Car le milieu de terrain se plait à City et il n'oublie pas de le rappeler. "Je joue dans l'un des meilleurs clubs au monde. Je joue en Angleterre, le plus grand championnat. Je suis toujours resté calme concernant mes transferts, je n'ai jamais eu de problèmes. J'ai toujours attendu mon moment, avec respect".