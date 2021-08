Pep Guardiola a fait le point sur la condition physique de Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan avant le choc contre Norwich de samedi après-midi. Les problèmes de condition physique et les blessures ont sérieusement entravé la préparation des Blues au début de la nouvelle campagne, avec un certain nombre de stars de l'équipe première absentes du onze de départ lors des récentes défaites de City contre Leicester en Supercoupe et Tottenham pour le match d'ouverture du championnat.

De Bruyne a débuté sur le banc le week-end dernier contre les Spurs et est monté au jeu à la 79e. Cela risque de se répéter puisque Guardiola a déclaré lors du traditionnel point presse d'avant-match que le Diable rouge n'a pas pu s'entraîner avec le groupe vendredi. "Kevin a toujours un petit problème avec sa cheville, donc nous verrons. Nous verrons demain s'il est capable de jouer".

C'est une mauvaise nouvelle pour les Diables rouges à moins d'une semaine de l'annonce de la sélection de Roberto Martinez en vue des rencontres de qualifications pour le Mondial 2022 contre l'Estonie le 2 septembre à Tallinn la Biélorussie le 5 septembre (à Kazan) et la République Tchéque le 8 septembre au stade Roi Baudouin.

Autre souci pour Guardiola: Gundogan, qui s'est plaint d'une douleur à l'épaule à l'issue du match à Tottenham. Le milieu allemand s'est entraîné ce vendredi mais sa présence contre Norwich est loin d'être garantie.