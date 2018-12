Les joueurs de Pep Guardiola doivent se ressaisir, eux qui restent sur deux défaites d'affilée. Pour ce déplacement à Southampton, le tacticien catalan a décidé d'aligner Kompany, qui revient de blessure. Par contre, pas de Kevin de Bruyne sur le terrain, pas même sur la feuille de match.

Le médian belge, qui revient également d'une indisponibilité a été annoncé blessé par les Skyblues. Il aurait pris un léger coup et se plaindrait de son genou.

City ne doit pas laisser filer trop de points car Liverpool s'échappe en tête du classement. "Le cadet de nos soucis, c'est Liverpool, on doit se concentrer sur Southampton", a déclaré Guardiola en conférence de presse. "Je n'oublie pas qui nous sommes, à quel point nous avons une bonne équipe et que j'ai des mecs exceptionnels dans le vestiaire". Avant de poursuivre: "La réalité c'est que nous avons perdu trois de nos quatre derniers matches dont les deux derniers. Si on veut être de vrais prétendants au titre, on doit gagner de nouveau. Si on ne le fait pas, ça ne sera plus possible".