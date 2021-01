Il l’avait senti. Après une première alerte subie mi-octobre, Kevin De Bruyne s’était confié dans la presse face à un calendrier démentiel. "Je n’ai eu que huit ou neuf jours de vacances l’été dernier et je n’ai pas pu partir car ma femme était enceinte. Si la saison va à son terme, cela me fera donc deux ans sans pause. Or les pauses sont importantes tant pour la tête que pour le corps."