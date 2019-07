Même si son équipe a été vaincue aux tirs au but face à Wolverhampton en finale de l'Asia Trophy à Shanghai, Pep Guardiola a voulu mettre la prestation De Bruyne en avant.









Face à Wolverhampton, De Bruyne a proposé une performance qui a suscité l’admiration de son coach, Pep Guardioala. "Il a été top" lance le Catalan. "Malheureusement, la saison dernière il nous a beaucoup manqué. On a fait de très belles choses sans lui mais on est plus fort avec lui. La saison dernière il n’a pas eu de vacances, cette fois il a eu du temps pour se reposer. J'espère qu'il pourra très vite retrouver son meilleur niveau, il est en tout cas occupé de prouver qu'il peut vite revenir au top."





Durant cette prestation de haut vol, on retiendra notamment cette sublime passe qui démontre que le Kev' est bien en passe de retrouver son meilleur niveau.









Pep Guardiola a voulu encenser Kevin De Bruyne après une première mi-temps d'une qualité incroyable lors de la finale de la Premier League Asia Trophy à Shanghai. Le Belge, qui a manqué une bonne partie de la saison dernière, la faute à des blessures à répétition, revient progressivement au top durant cette tournée estivale,