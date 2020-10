Attendu, De Bruyne ne compte pas reprendre le rôle des absents à lui seul. "Les autres doivent prendre leurs responsabilités aussi."

Il est chez lui, en Angleterre. Et ça se voit. Même si la conférence de presse a exceptionnellement eu lieu de manière virtuelle via Zoom (vu les difficultés pour les journalistes de se rendre en Angleterre à cause de la situation sanitaire), Kevin De Bruyne était détendu, ce samedi, avant le dernier entraînement de Diables sur une pelouse de Wembley qu’il connaît forcément très bien. Et où il sera très attendu en l’absence d’Eden Hazard et Dries Mertens.

"C’est dommage ne pas les avoir avec nous… mais ça aurait été plus embêtant lors d’un grand tournoi, donc il faut relativiser. Il faut surtout voir ça comme une chance pour les autres se montrer", explique le médian, qui ne compte pas faire oublier les deux artistes belges à lui seul, même s’il va jouer sans doute jouer un cran plus haut que d’habitude.

(...)