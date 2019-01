Manchester City s'est promené en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue face à Burton, un club de D3 (9-0).

De Bruyne a ouvert le festival de buts (5e).

Gabriel Jesus (30e, 34e) et Oleksandr Zinchenko (37e) ont enchaîné avant le repos.

Après un nouveau but de Gabriel Jesus (27e), Pep Guardiola a décidé de remplacer De Bruyne (58e) par Phil Foden, qui a alourdi la marque (62e). Gabriel Jesus a signé un quarté (65e). Kyle Walker (70e) et Ryad Mahrez (83e) ont terminé le feu d'artifice. Le match retour, le 23 janvier ne devrait pas empêcher les Citizens de dégendre leur titre en finale le 24 février à Wembley. L'autre demi-finale est plus ouverte. Vainqueur 0-1 mardi, Tottenham se rendra avec un but d'avance à Chelsea le 24 janvier.