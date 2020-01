Le Diable rouge a une nouvelle fois été récompensé.

Kevin De Bruyne a réalisé une année 2019 tout à fait exceptionnelle. Pas étonnant donc qu'il intègre plusieurs équipes de l'année dans différentes compétitions. Nommé parmi les 50 meilleurs joueurs de l'année par l'UEFA et désigné titulaire dans l'équipe EA Sports, KDB a été choisi par les internautes pour faire partie du onze type de la Ligue des Champions. C'est la deuxième fois d'affilée que le Belge est titulaire dans cette équipe fictive.

De Bruyne est le seul joueur de Manchester City, éliminé en quarts de finale par Tottenham l'an dernier, présent dans l'équipe type de la plus prestigieuse des compétitions européennes. À ses côtés, on retrouve pas moins de cinq joueurs de Liverpool (Becker, Alexander-Arnold, Van Dijk, Roberston et Mané), mais pas un seul de l'autre finaliste Tottenham. Les autres joueurs sont Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Frenkie De Jong (Ajax/ FC Barcelone), Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus) et Robert Lewandowski (Bayern Munich).