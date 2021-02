Manchester City surfe sur la vague du succès. Alors que l'on s'inquiétait de leur rendement sans leur maître à jouer Kevin De Bruyne, les Citizens ont déroulé. Le constat est simple: 7 matchs, 7 victoires, 21 buts marqués pour 3 encaissés. Mieux, ils ont surclassé Liverpool à Anfield (1-4) et ont martyrisé le Tottenham de José Mourinho (3-0) ce week-end. Deux ex-concurrents au titre en Premier League. Bref, Manchester City va très bien, merci pour lui !

Et les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Pour Sky Sports, Pep Guardiola a annoncé que KDB était bientôt sur le retour. "Les médecins m'ont dit qu'il pourrait peut-être revenir cette semaine. Il devrait pouvoir s'entraîner avec nous ce qui est une excellente nouvelle." Mais le Catalan ne prendra aucun risque avec son joueur. “Il se rétablit vite en général, ce qui est positif, mais ça peut aussi être mauvais. J’ai rappelé aux médecins ce qui s’était passé quand on a été champions pour la deuxième fois. La plupart du temps, il était blessé, parce qu’il revenait et se blessait à nouveau. Nous voulons être sûrs que, s’il revient, c’est parce qu’il est totalement rétabli et prêt à jouer.”

Lors de l'absence du Diable rouge, c'est Ilkay Gundogan qui a repris sa place. Et avec un certain succès: 5 matchs, 6 goals et 2 assists. Dont deux doublés lors des matchs couperets face aux Reds et aux Spurs. De quoi donner des nouveaux maux de tête à Pep Guardiola? "Lorsqu'ils seront tous les deux disponibles, je serai très heureux ! J'espère qu'il reviendra bientôt car cela ne sera vraiment pas un problème. Je vous le promets" a-t-il expliqué, serein.

L'Allemand a reçu logiquement son prix de joueur du mois de janvier en PL. Il en a profité pour affirmer qu'il souhaitait finir sa carrière en Angleterre. "Honnêtement, j'espère terminer ici. La façon dont ils travaillent, non seulement sur le plan sportif mais aussi dans tous les domaines, est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ma carrière. C'est très agréable de faire partie de cette famille."

Pour rappel, KDB est blessé aux ischios jambiers depuis le 20 janvier et une victoire 2-0 contre Aston Villa. Cette semaine, il devrait être trop court pour le match de FA Cup contre Everton. En revanche, il est possible qu'il dispute la rencontre face à Arsenal le week-end prochain. Et le huitième de finale aller de la C1 face à Mönchengladbach.