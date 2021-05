Avant d’entrer dans son ère émiratie post-2008, Manchester City a traversé 114 années d’allers-retours entre l’élite et la D2, entremêlées de rares trophées arrachés (12 au total) et de belles histoires. Certains comme Joe Carrigan (1967-1983), Alan Oakes (1956-1976), Mike Doyle (1965-1978), ou Colin Bell (1966-1979) ont marqué les esprits grâce à leur dévouement pour le blason citizen et quelques fantastiques épopées. Mais aucun d’entre eux n’a autant connu la gloire et le prestige que la génération actuelle.