Pour Manchester City, c’est le genre de match qu’il faut gagner pour continuer de mettre la pression sur Liverpool qui pointe toujours avec neuf points d’avance sur les Citizens, troisièmes, et devancés par l’étonnant Leicester. "On s’en fiche un petit peu de ce que les autres équipes font, que ce soit Liverpool, Leicester ou Chelsea. On doit continuer de travailler", lançait Kevin De Bruyne à l’issue de la victoire compliquée de Citizens. Après ces deux dernières saisons, on sait qu’il y a beaucoup de travail pour être champion."

Ce samedi, dans le choc au sommet face à Chelsea, les joueurs de Pep Guardiola ont souffert, étant rapidement menés 0-1 après 20 minutes sur un goal de Kante. Et sans surprise, c’est des pieds du génial meneur de jeu des Diables que la réponse de Manchester est arrivée. Après un splendide crochet, le tir de KDB était dévié par un défenseur et terminait sa course au fond des filets. Dix minutes plus tard, Mahrez doublait la marque pour la fixer à 2-1 à la pause, score final également.

Une victoire étriquée pour les Citizens mais ô combien importante eux qui, pour la première fois, n’ont pas eu la possession de balle (46-54). "Ce n’est pas facile. Tout le monde s’attend à ce que l’on ait 70 % de possession de balle mais les gars en face ont du talent aussi. Ils sont capables de garder la balle grâce à leurs qualités mais ça a aussi mis en évidence une de nos qualités : on est capable de gagner sans avoir spécialement la possession de balle", conclut Kevin De Bruyne.