Jamie Carragher et Bacary Sagna, tous deux consultants pour Sky Sports, se sont montrés dithyrambiques après le récital du Diable rouge contre les Gunners.

Deux buts sensationnels, une passe décisive lâchée avec trois joueurs sur le dos, un tir quasi parfait, détourné sur le poteau par Bernd Leno, cinq tirs au but, trois occasions créées, et tout cela en une mi-temps: tel est le bilan de Kevin De Bruyne contre Arsenal. Pour faire court, le Diable a de nouveau sorti une prestation cinq étoiles, même si la faiblesse des Gunners devient quelque peu inquiétante.

Il n'empêche, méforme ou pas, KDB a enfilé son plus beau costume de maître de cérémonie pour illuminer la scène de l'Emirates. On retient notamment son nombre incalculable de touches de balle (septante, joueur offensif le plus en vue dans ce domaine), qui démontre une fois de plus l'importance du gamin de Drongen dans le dispositif de Pep Guardiola.

Inévitablement, les louanges ont plu suite à cette rencontre de haut vol, à commencer sur le plateau de Sky Sports. Pour Jamie Carragher, c'est simple, le Belge est "le meilleur milieu offensif du monde". "Il a fait la différence, dès le début", a expliqué l'ancien joueur de Liverpool. "On parle d'un gars qui est l'un des meilleurs dans ce business. C'est le meilleur du monde à sa position."

Pour Bacary Sagna, ancien de la maison skyblue, le joueur de vingt-huit ans peut même être qualifié de "génie". "C'est lui qui permet à City de gagner ce match", affirme le latéral droit. "Peu importe où il récupère le ballon, ou le choix qu'il a à faire, il joue systématiquement de la bonne façon. J'ai été impressionné dès la première minute. Il est tellement intelligent et se positionne toujours au bon endroit sur le terrain", poursuit-il, ajoutant que le numéro 17 des Citizens est "probablement le meilleur joueur avec lequel [il] avait joué".

Carragher va plus loin, en disant que le Gantois est à ranger dans la même catégorie que les Dennis Bergkamp, Gianfranco Zola et autres Eric Cantona. "Prenez tous ces grands joueurs venus de l'étranger", dit-il. "On va parler de David Silva de la même façon et pareil pour De Bruyne quand ceux-ci quitteront Manchester City. Il est au-dessus de tout le monde à ce poste en Premier League et dans le monde."

Rapidité de mouvement à la Bergkamp, goût pour l'offensive à la Zola et caractère renfrogné à la Canto, oui, il y a un peu de ces trois joueurs en KDB, finalement...