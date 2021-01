Kevin De Bruyne, Enzo Scifo et Axel Witsel ont été choisis par les supporters des Diables Rouges pour composer l'entrejeu de l'équipe nationale idéale lors du sondage organisé par l'Union belge de football pour célébrer ses 125 ans, a indiqué la fédération mercredi.

Le milieu de terrain idéal des supporters se compose donc de deux Diables encore en activité et d'un des héros de l'épopée de Mexico 86.

Enzo Scifo, 54 ans, compte 84 sélections en équipe nationale (18 buts). Le Soulier d'Or 1984 a disputé l'Euro 1984 et quatre phases finales de Coupe du monde (1986, 1990, 1994 et 1998), atteignant les demi-finales du Mondial 1986 au Mexique, où les Diables avaient été éliminés par l'Argentine de Diego Maradona, future championne du monde.

Kevin De Bruyne, 29 ans et 78 caps (20 buts) et Axel Witsel, 31 ans et 110 caps (10 buts), ont eux décroché la 3e place du Mondial 2018 en Russie.

A l'occasion de ses 125 ans, l'Union belge a demandé aux supporters de composer la meilleure équipe nationale belge de tous les temps. Les fans avaient jusque fin décembre pour voter, la fédération dévoilant les résultats ligne par ligne lors de la première semaine de l'année 2021.

Lundi, on avait ainsi appris que Michel Preud'homme avait été plébiscité au poste de gardien de but. Mardi, la fédération dévoilait la défense idéale, composée d'Eric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert et Jan Vertonghen.

La ligne d'attaque idéale et le meilleur sélectionneur de tous les temps seront dévoilés jeudi et vendredi.

Dans le cadre de ses 125 ans, l'Union belge demande également aux supporyers de désigner l'Icône suprême du football belge. Jusqu'au 10 janvier 2021, les supporters peuvent voter en ligne pour désigner celui ou celle "qui aura marqué l'histoire du football national".

Des (ex-)Diables Rouges, plusieurs (ex-)Red Flames, des joueurs internationaux de futsal ainsi que tous les entraîneurs fédéraux qui ont encadré l'une des équipes nationales pendant un Championnat d'Europe ou une Coupe du Monde de football ou de futsal peuvent prétendre au titre d'"Ultimate Icon".

En 1995, Paul Van Himst avait remporté le Soulier d'Or lors de la célébration du centième anniversaire de l'URBSFA.