Kevin De Bruyne est au bout du rouleau: "Personne n'écoute les joueurs" Diables Rouges Rédaction Sorti "par précaution" face à l'Angleterre, le Diable rouge en a marre de voir le calendrier se densifier toujours plus. © Belga

Après la rencontre, le joueur de Manchester City a notamment confié ceci à nos confrères de RTL: " L'été dernier, je n'ai eu que 8 ou 9 jours de vacances et je n'ai pas pu partir car ma femme était enceinte (...) Si la saison va à son terme, cela me fera donc deux ans sans vraie pause. Or, c'est important pour la tête et le corps. Mais personne n'écoute les joueurs. On ne parle que d'argent mais des blessures vont arriver".



Il est vrai que la crise du coronavirus a densifié un peu plus un calendrier déjà surchargé.