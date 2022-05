Depuis plusieurs semaines, Kevin De Bruyne est revenu en très grande forme. Depuis le 6 mars dernier, le Diable rouge a inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives en six rencontres de Premier League. Mais surtout, il a inscrit le seul but du double affrontement contre l'Atlético Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions et a de nouveau été décisif la semaine dernière contre le Real Madrid cette fois, avec un but et un assist.

Ce retour en forme permet à Manchester City de toujours pouvoir rêver du doublé Premier League - Champions League. Et les supporters du club l'ont bien compris : les fans du club mancunien ont plébiscité en masse le Diable rouge qui a été élu joueur du mois d'avril. De quoi sans doute donner des ailes à notre rouquin préféré avant la manche retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid ce mercredi soir.

Une distinction qui en appelle également d'autres en fin de saison si le Diable rouge continue sur sa lancée...