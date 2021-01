Chaque année, l'IFFHS (la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football) dresse un top 20 des meilleurs meneurs de jeu de la saison. Le premier classé reçoit 20 points, le deuxième 19 et ainsi de suite jusqu'au 20e qui reçoit une unité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que deux Diables rouges, très en vue ces dernières saisons, sont bien classés au classement cumulé des dix dernières années.

C'est Lionel Messi qui arrive en tête de ce classement qui se base non pas tant sur les buts inscrits et sur les passes décisives réalisées mais davantage sur cette factulté d'orchestrer les actions offensives de son équipe par des passes vers l'avant ou des dribbles. Au Barça, l'Argentin a l'habitude de dézoner et de se rapprocher de ses milieux de terrain pour être le fer de lance de son équipe. Arrivé en tête en 2015, 2016, 2017 et 2019, et deuxième en 2011, 2014, 2018 et 2020, la Pulga totalise 174 points dans ce classement. Messi est poursuivi par son ancien équipier, Andrès Iniesta (124 points) et Luka Modric (113).

En quatrième position arrive Kevin De Bruyne, souvent à la baguette des actions menées par Manchester City au cours de ces dernières années. Au début de la décennie, il évoluait encore à Genk où il était au coeur du jeu développé par les Limbourgeois lorsqu'ils ont décroché le titre de champion. A Brême et Wolfsburg, KDB s'est beaucoup développé et a fini par exploser en Bundesliga. Cela lui a valu un transfert à Manchester City où il est devenu le dépositaire du jeu prôné par Pep Guardiola.

Derrière KDB, on retrouve l'Allemand Toni Kroos, rampe de lancement du jeu développé par le Bayern Munich et le Real Madrid depuis dix ans.

Aux portes du top 5 arrive Eden Hazard (77 points). Au début de la décennie, le Brainois explosait à Lille où il a remporté la Ligue 1. Le meneur de jeu des Lillois était au centre du jeu et les actions décisives provenaient souvent de ses pieds. Direction Londres en 2012 où Eden a brillé avec Chelsea. Plusieurs fois dans l'équipe type de la saison, meilleur joueur du championnat à de multiples reprises, Hazard a fait étalage de tout son talent en Premier League. Il était l'un des Blues les plus en vue. Ce qui lui a valu plusieurs bons classements. Lors de la saison 2019-2020, avec le Real Madrid, il a été freiné par les blessures et n'a plus réussi à inscrire quelques points supplémentaires dans ce classement.

Neymar (71 points), Ozil (69), Pirlo (63) et Yaya Touré (60) complètent le top 10. Cristiano Ronaldo arrive en 12e position avec 54 points. Pas étonnant lorsqu'on constate que Ronaldo est davantage à la finition des actions plutôt qu'à la création.