Manchester City n'a pu reconduire son titre en Premier League, écrasé par le rouleau compresseur Liverpool et s'est fait éliminé de la FA Cup ce week-end par des Gunners réalistes. Mais malgré tout, notre compatriote Kevin De Bruyne a tout de même disputé une saison pleine et se rapproche à une longueur du record d'assists délivrés en une saison de Thierry Henry (20) alors qu'il ne reste plus qu'un match à disputer (Manchester City affronte Norwich ce dimanche).

Il n'est donc pas étonnant de voir KDB figurer parmi les trois nommés au titre de Citizen de la saison. Notre compatriote s'y retrouve au même titre que Riyad Mahrez et David Silva.

Ces trois joueurs seront départagés par les fans de City qui peuvent voter sur le site internet de leur club favori.