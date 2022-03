Kevin De Bruyne a décidé d'investir une partie de sa fortune dans la société Sports & Leisure Group (SLG). Il s'agit d'un des leaders mondiaux de pelouses synthétiques. La société basée à Saint-Nicolas a produit le gazon artificiel des terrains d'entrainement de l'AC Milan ainsi que celui du Stayen, le terrain synthétique de Saint-Trond. Mais SLG a également des activités dans le hockey et le tennis.

"Je vois de belles opportunités pour le secteur des pelouses synthétiques, surtout dans le domaine du sport et je suis ravi de pouvoir soutenir une entreprise belge qui réussit et continue de grandir", a expliqué De Bruyne dans des propos relayés par le Nieuwsblad, "le focus sur la durabilité est très importante pour moi, et je suis heureux de pouvoir aider SLG à investir davantage dans des gazons synthétiques durables."

L'investissement réel de De Bruyne serait toutefois une "participation minoritaire limitée".