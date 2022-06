La génération dorée des Diables rouges devient quelque peu vieillissante. Si bien que beaucoup se demandent si certains des Diables actuels ne mettront pas un terme à leur carrière internationale après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Witsel et Vertonghen ont déjà balayé cette hypothèse plus tôt cette semaine.

Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, Kevin De Bruyne a à son tour affirmé qu'il ne comptait pas encore prendre congé de la sélection : "Je ne sais pas encore jusque quand je continuerai à jouer avec les Diables rouges. Mais je resterai avec les Diables au moins jusqu'à l'Euro 2024, si rien de grave ne m'arrive."

"On verra bien comment je me sens à ce moment-là. La qualité est pour moi plus importante que la quantité", a continué KDB qui pourrait favoriser sa famille à l'avenir, "c'est également difficile de trouver un bon équilibre entre la famille et la vie que nous menons. Ma femme le comprend bien, les enfants parfois. Ils trouvent dommage que papa ne puisse pas être tout le temps présent."