Un bref aperçu des réactions sur les médias sociaux suite au départ de Vincent Kompany de Manchester City et son rôle de joueur-entraîneur à Anderlecht. Kevin De Bruyne a souhaité bonne chance à son coéquipier à Manchester City et chez les Diables rouges sur Twitter: "Je joue avec cet homme depuis environ 10 ans. C'est un privilège. Un grand joueur, une grande personnalité et un grand leader. J'ai beaucoup appris de toi et je te souhaite bonne chance pour l'avenir."

Gary Neville, icône de City aujourd'hui consultant : "Je ne m'y attendais pas. Il y a des joueurs qu'on aimerait voir jouer pour son club et Kompany en fait partie. Il a eu une grande influence sur le terrain et en dehors."

Alan Shearer, attaquant légendaire de Newcastle actuellement consultant: "Quel capitaine et quel joueur".

Liam Gallagher, ancien leader d'Oasis et grand fan de City : "Merci pour tout Vincent, bonne chance et à bientôt."

Phil McNulty, responsable des sports à la BBC: "Fantastique joueur, leader inspirant et l'un des plus grands joueurs de l'ère de la Premier League. Avec comme l'une de ses dernières contributions son tir phénoménal contre Leicester City, qui a aidé City à remporter le titre."

Gary Lineker légende de Leicester et consultant à Match of the Day: "Bonne chance pour ton nouveau défi. L'un des plus grands joueurs, leaders et modèles que l'on ait jamais vus sur nos terrains, et quelle façon de dire au revoir."