"King Kev is back ! Enfin, serait-on tenté d’écrire. Blessé depuis le quart de l’Euro perdu face à l’Italie avec les Diables, le maître à jouer des Citizens devrait faire son retour à la compétition ce week-end. Et pas contre n’importe qui : KDB affronte Tielemans et Castagne.

Une rencontre périlleuse lors de laquelle les Citizens s’étaient cassé les dents l’an passé. Résultat des courses : une défaite 2-5 humiliante à l’Etihad Stadium.