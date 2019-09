Kevin De Bruyne était désigné pour parler à la presse, avant le dernier entraînement.

L'homme en forme de Manchester City n'entame pas le match contre son goût. "Un jeune joueur est peut-être plus motivé quand l'adversaire est un grand nom", dit De Bruyne. "Mais à mon âge, on fait son job. Le Saint-Marin n'est pas le plus grand pays de football au monde, mais on se doit de le respecter. Et donc, le score doit être le plus haut possible. À Manchester City, on n'arrête pas d'attaquer quand on mène 4 ou 5-0." Saint-Marin est prévenu...