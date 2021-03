Auteur d'un but et d'un pré-assist, il a fait basculer la rencontre pour les Diables ce mardi soir. Qui plus est, ses passes et centres dans le rectangle étaient presque tous synonymes de danger. D'ailleurs, il en a fallu de peu pour qu'il signe une nouvelle passe décisive en première période. Son amour de centre pour Lukaku méritait de se transformer en assist mais Big Rom' n'a pas réussi à cadrer sa reprise.

Mais KDB n'a pas besoin de ce nouveau caviar pour être le meilleur passeur de l'histoire... proportionnellement !

En effet, si on comptabilise le nombre de passes décisives qu'il a déjà adressées par rapport au nombre de matches joués, on se rend compte que c'est lui qui a le meilleur ratio assist/match joué.

Auteur de 226 passes décisives en 561 matches, De Bruyne a un ratio de 0,4 passe décisive par rencontre. C'est mieux notamment que Lionel Messi, autre spécialiste en la matière qui totalise 342 assists mais en 910 matches disputés, soit un ratio de 0,37.

Il fait aussi mieux que Mesut Özil (0,36), Luis Suarez (0,355), Angel Di Maria (0,34), Cesc Fabregas (0,29) Cristiano Ronaldo (0,25), Xavi (0,23),ou encore Andrès Iniesta (0,21), comme le rapporte Sudpresse.