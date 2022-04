Sa sortie à la 65e minute de la rencontre de mercredi soir entre l’Atlético et Manchester City, après un contact avec Reinildo, a directement laissé présager le pire. Boitant et se plaignant de la jambe droite, Kevin De Bruyne n’a pas caché sa déception, une fois de retour sur le banc, avec les soigneurs à ses côtés. Et sa mine déconfite était à la hauteur de sa déception de ne pas pouvoir aider ses équipiers à se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions, ce qu’ils ont fait malgré une fin de match très nerveuse.

Au micro d’après-match et malgré la qualification, Pep Guardiola ne pouvait cacher son inquiétude. Pas tant en raison de la durée de l’indisponibilité de De Bruyne mais plutôt parce que la temporalité de cette absence est très, très embêtante.

"Nous sommes en grande difficulté avec les blessures", expliquait l’entraîneur des Citizens lors de sa réaction d’après-match. "L’équipe joue tous les trois jours et ce n’est pas évident."

(...)