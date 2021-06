Forfait pour Belgique-Russie, Kevin De Bruyne ne fera pas le voyage à Saint-Pétersbourg Diables Rouges Y.T. Kevin De Bruyne ne sera pas la surprise du chef en Russie. © Belga

Le meilleur joueur de la Premier League ne s'est pas encore entraîné et ne prendra pas l'avion pour Saint-Petersbourg. Depuis sa double fracture, Roberto Martinez a annoncé que KDB ne vise pas le premier match, mais vu que son opération s'est bien déroulée, il existait un espoir qu'il pourrait prendre place sur le banc come éventuel joker. Ce ne sera donc pas le cas, comme le joueur l'avait d'ailleurs laissé entendre au roi Philippe cet après-midi: "J'espère être prêt pour le deuxième match", avait-il lâché après avoir assuré se sentir mieux et ne plus trop souffrir.