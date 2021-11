Pep Guardiola tempérait la méforme de Kevin De Bruyne la semaine dernière. "Dans une saison, il y a des moments formidables et des moments plus difficiles, où il faut rester fort et positif. C’est comme ça que ça marche et Kevin le sait", avait-il lancé en mettant un petit coup de pression sur son meneur de jeu. Le message est visiblement passé.