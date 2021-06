Le PFA Player of the Season est le trophée le plus prestigieux en Premier League, parce que ce sont les joueurs qui votent. La saison passée, il avait déjà gagné le prix. Il est le second Belge de l’histoire qui remporte ce trophée, après Eden Hazard en 2015. Bizarrement, aucun autre joueur de Manchester City n’a été sacré. En ce moment, De Bruyne se remet de son opération à l’orbite. Il est attendu à Tubize ce lundi. Il ne devrait pas jouer le premier match contre les Russes.