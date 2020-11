Dans le monde d’avant, son visage n’était déjà pas le plus expressif. Dans celui d’après, derrière un masque, Kevin De Bruyne apparaît encore plus insondable. Mais, même si ce grand compétiteur a sans doute retenu le verre à moitié vide de son penalty raté contre Liverpool plutôt que le côté plein incarné par sa passe décisive, sa démarche au moment de rallier Tubize était un peu plus légère que le mois dernier quand il avait (un peu) traîné des pieds avant de rentrer à Manchester en droite ligne de Wembley pour souffler un peu.