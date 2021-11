A deux semaines du Ballon d'Or, Kevin De Bruyne s'est confié sur tous les sujets au mensuel France Football, organisateur du trophée. Présent dans la liste des trente nominés, le Diable Rouge trouve injuste que la finale perdue en Ligue des Champions et l'élimination en quart de finale de l'Euro jouent un grand rôle dans la course à la récompense individuelle ultime même s'il fait preuve de lucidité.

"Imaginez que je ne me sois pas blessé lors de la finale de la Ligue des champions, que je termine fort et que l'on gagne. Tout aurait donc dépendu de trente minutes ? Alors que je sortais de 70 matches pleins ? Je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde a ses raisons de voter pour tel ou tel joueur."

"Je ne me souviens de rien à partir du choc jusqu'au lendemain matin"

Le milieu de terrain est revenu sur les blessures subies face à Rüdiger et contre le Portugal et son besoin de souffler après le championnat d'Europe dans un calendrier démentiel toujours plus dense.

"Quand j'ai reçu ce tacle face au Portugal, je ne pensais pas que ça allait être aussi grave. Trois jours plus tard, on a dû attendre 13 heures pour prendre la décision de jouer contre l'Italie (1-2). Ensuite, les vacances sont arrivées et ça allait à peu près. Mais, contre Tottenham, pour ma reprise (le 15 août, 0-1), j'ai joué dix minutes et je ne pouvais plus marcher le lendemain. Normalement, je passe outre la douleur. Mais là, c'était trop, comme des coups de couteau. J'ai dit : "S'il vous plaît, laissez-moi couper, et on verra le temps que ça prendra." J'ai eu deux semaines plus la trêve internationale de septembre et là, ça va mieux."

De Bruyne confie ne plus se souvenir du choc avec Rüdiger. "Je ne me souviens de rien à partir du choc. Je me rappelle du moment où je me suis réveillé, le lendemain matin, c'est tout. J'étais heureux de pouvoir rejouer aussi vite et de disputer l'Euro. C'est ce que j'ai envie de retenir. J'ai eu le sentiment de bien y jouer. Et puis, il y a eu ce tacle, et là, j'ai su que c'était terminé ou presque."

"Si l'on parle de la Belgique, on n'a pas encore remporté un trophée, mais on n'est pas loin"

S'il a reconnu que jouer face à l'Italie "n'a pas été la meilleure idée de sa carrière même si je ne pouvais pas laisser tomber les gars", le joueur de Manchester City l'a fait également dans le but d'aller chercher le sacre européen. Cela n'a pas suffi même s'il est fier de son aventure avec la sélection.

"Les gens parlent toujours de titres, mais c'est dur de gagner ! Si l'on parle de la Belgique, je suis déjà fier de ce que nous avons accompli. On est un petit pays, on n'a pas encore remporté un trophée, mais on n'est pas loin. Regardez contre qui on se bat. Regardez votre équipe à vous ! Vous avez un plus gros réservoir de grands joueurs. C'est pareil pour l'Angleterre, l'Italie ou l'Espagne."

"Je donne plus de mauvais que de bons ballons"

L'ancien genkois a également abordé son parcours. Le jeune trentenaire a expliqué comment il avait pu devenir ambidextre. "Je dégommais toutes leurs fleurs avec mon ballon ! À la maison, les parents avaient compris : il y avait deux buts et rien d'autre. Mais, autour de notre jardin, il y avait les plantations des voisins et ils n'aimaient pas vraiment ma manière de tirer partout et de les abîmer. Ils m'ont donc demandé de jouer du pied gauche, ce qui m'a finalement aidé pour la suite."

Vanté pour ses qualités de passes, l'international belge a fait preuve de modestie. "Je donne plus de mauvais que de bons ballons. Parfois, c'est difficile de trouver le bon dosage. Mais ça ne me préoccupe pas. Certaines personnes aiment bien s'attarder sur le pourcentage de passes réussies, ce genre de choses. Moi, je m'en fiche. Bien sûr, il ne faut pas que je perde soixante-dix ballons par match. Si je fais ça, je suis capable de remarquer que j'ai joué de façon merdique. Mais le risque fait partie intégrante de mon jeu."

L'interview complète est à retrouver sur le site de nos confrères de France Football.