Le maestro a-t-il perdu sa baguette ? On pourrait le croire, à la lecture de sa feuille de statistiques. Kevin De Bruyne, Mister Assist, l’homme qui fait marquer les autres, n’a délivré qu’une passe décisive avec Manchester City depuis le début de la saison. C’était à Bruges, en Ligue des champions. Aucune en Premier League, donc. Son bilan le plus pauvre, à ce niveau, depuis son arrivée chez les Citizens, en 2014. Bien sûr, sa blessure à la cheville contractée durant l’Euro y est pour beaucoup. Après une fin de saison marquée par une fracture de l’orbite et du nez en finale de Ligue des champions et un Euro où il a couru après le temps pour tenter d’arriver au mieux, cela faisait beaucoup. Résultat : il n’a été titularisé que cinq fois en onze journées de championnat.