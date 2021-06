Toujours pas de KDB à l'entraînement. Comme hier, le joueur était en basket et a observé ses coéquipiers depuis le banc de touche. Le milieu de terrain était d'ailleurs le seul Diable à ne pas prendre part à la dernière session sur le sol belge avant de se rendre à Saint-Pétersbourg. Les 25 joueurs plus les 4 réservistes ont pu s'entraîner sans problème. De Bruyne n'a rejoint la sélection que lundi après une semaine de vacances supplémentaires après la finale de la Ligue des champions. Lors de cette finale, il a subi des fractures au nez et à l'orbite de l'œil gauche. Le joueur de City s'est fait opérer pour accélérer son processus de guérison.

L'entraîneur national Roberto Martinez avait précédemment indiqué qu'il ne comptait pas vraiment sur De Bruyne pour le match de samedi contre la Russie. Il ne s'était pas encore entraîné avec le groupe à Tubize. De leurs côtés, Axel Witsel et Eden Hazard ont repris l'entraînement. Les deux joueurs semblent tout doucement revenir à leur meilleur niveau.