Divock Origi a marqué un magnifique doublé hier dans le match qui opposait Liverpool à Everton.

5-2. Liverpool a littéralement étrillé son voisin d'Everton dans le derby de la Mersey. Origi a été un des grands messieurs de cette partie. En effet, le Diable rouge s'est fendu d'un magnifique doublé pour ouvrir la marque et ensuite alourdir le score à 3-1 pour mettre son équipe à l'abri. Cette éblouissante prestation a été soulignée comme il se doit par son entraîneur Jurgen Klopp.

L'Allemand s'est exprimé en conférence de presse après le match: un journaliste lui a posé la question de savoir ce qu'il avait pensé du match d'Origi. Le coach a répondu avec son rire qui le caractérise: " Incroyable ! Incroyable ! Quel match il a fait. Pas seulement ses buts, même s'ils étaient magnifiques. Le premier sur cette magnifique action offensive avec une récupération d'Adam Lallana qui transmet à Sadio Mané. Il a vu son déplacement et lui a donné au bon moment. Une touche de balle pour éliminer le gardien et ensuite le but vide, superbe! Le second aussi était génial. Lorsque j'étais en Allemagne quand j'étais jeune, l'un des grands moment de la semaine était de connaître le but du week-end. Quand ils vont voir cela, il sera à 100% en lice. Sa première touche de balle a été magnifique et ensuite, quelle finition! Et vous avez raison, hormis cela, il a fait des courses incroyables et il a amené du mouvement, de la vitesse. Il avait l'air vraiment bien et c'est le plus important."

Liverpool trône toujours largement en tête de la Premier League avec 8 points d'avance sur Leicester City et 11 sur Manchester City.