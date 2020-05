Titulaire dans le but de Wolfsburg samedi face à Dortmund, Koen Casteels est devenu le gardien de but belge comptant le plus d'apparitions en Bundesliga.



Avec 157 matches au compteur, le Diable Rouge dépasse Jean-Marie Pfaff, qui avait joué 156 rencontres avec le Bayern Munich entre 1982 et 1988.

Koen Casteels, 27 ans, évolue en Bundesliga depuis 2011. Passé de Genk à Hoffenheim en 2011, il a rejoint Wolfsburg en 2015 et avait été prêté au Werder Brême de janvier à juin 2015. Wolfsburg affronte Dortmund samedi après-midi dans le cadre de la 27e journée de Bundesliga, la seconde depuis que le championnat allemand a repris la semaine dernière après la suspension causée par le coronavirus.