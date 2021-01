Koen Casteels, le troisième gardien des Diables, est ambitieux: "Si je quitte Wolfsburg, c'est pour un grand club" Diables Rouges Rédaction © Belga

Les Loups sont à la lutte pour les places européennes, cette saison. Et leur gardien belge y est forcément pour quelque chose.



Actuel quatrième de Bundesliga, Wolfsburg profite plutôt bien de la méforme de certaines équipes historiques, comme Dortmund, pour jouer les trouble-fêtes en haut du classement et, pourquoi pas, rêver de Ligue des Champions la saison prochaine. Pour en arriver là, l'ancien club de Kevin De Bruyne compte notamment sur un excellent Koen Casteels, devenu au fil des années une vraie référence à son poste en Bundesliga.



Avant Wolfsburg-Fribourg (ce dimanche à 18h), nos collègues d'Eleven Sports sont allés à la rencontre du Diable rouge, qui ne cache pas ses ambitions collectives et personnelles mais garde toutefois les pieds sur terre.



(...)