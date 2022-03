Les actes permettent de se forger une réputation. En seulement un an et demi, celle d’Hervé Koffi en Belgique se renforce chaque semaine. Ses arrêts réflexes et une agilité incroyable, cumulés à une personnalité humaniste et attachante, lui ont permis de gagner le cœur des nombreux amateurs du football belge. Un peu moins celui des attaquants adverses de Pro League.

Affronter les hommes de Roberto Martinez dans le pays où sa carrière a véritablement pris son envol regorge de symboles et d’importance.

"Au début, je ne connaissais pas votre championnat. J’ignorais comment l’aventure se déroulerait. Je me plais vraiment bien ici. Je suis heureux d’avoir marqué les esprits rapidement."

Face aux Diables rouges, l’occasion de se signaler encore un peu plus se présente à lui dans un stade où il se produira également le dimanche suivant à Anderlecht avec Charleroi.

Ce mardi, ce sera sous le maillot d’une sélection avec laquelle il développe une véritable relation d’amour depuis sa plus tendre enfance.



(...)