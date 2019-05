Ce lundi soir, Vincent Kompany s'est mué en héros sur le terrain de Manchester City. Le club mancunien, en course pour le titre avec Liverpool, a remporté sa rencontre face à Leicester grâce à un majestueux but de l'ancien Anderlechtois.

Au club depuis 10 ans, Kompany ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir à City, lui qui arrive en fin de contrat en fin de saison. Après la rencontre, son entraîneur Pep Guardiola est d'abord revenu sur le superbe but de "Vince The Prince" qui permet à son club de garder un point d'avance sur les Reds à une journée de la fin. "Quand je l’ai vu en position de tirer, j’ai espéré qu’il ne le fasse pas…", a expliqué Guardiola lors de la conférence de presse d'après-match. "Mais il n’a pas suivi mon avis et j’en suis plutôt heureux ! C’est un but incroyable."

Questionné sur le futur du joueur belge, l'entraîneur espagnol s'est montré évasif. "Vincent fait partie des joueurs importants dans l’histoire du club, il est là depuis dix ans, mais malheureusement il est parfois blessé. Quand il est fit, c’est un défenseur central incroyable", a commenté Guardiola. "Au terme de la saison, après la finale de la FA Cup, on va discuter ensemble, boire une bonne bière et prendre une décision en fonction de ce qui est le mieux pour lui comme pour le club."

Une fois sa saison finie ce week-end, Manchester City jouera la finale de la FA Cup le week-end d'après face à Watford. L'occasion pour Vincent Kompany de récolter deux trophées, avant un possible départ vers d'autres cieux...