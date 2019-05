Pour ce qui pourrait constituer son dernier match à domicile sous le maillot de Manchester City, Vincent Kompany a fait les choses en grand.

Le capitaine de City a marqué, d'une fantastique frappe lointaine, le but de la victoire contre Leicester (1-0) et a permis aux siens de reprendre la tête de la Premier League à une petite journée de la fin. "Il ne s'agit pas du nombre de buts que vous marquez mais bien du moment où vous l'inscrivez", a déclaré le défenseur central belge de 33 ans après son premier but de la saison. "Nous avons affiché la bonne intensité depuis le début du match mais Kasper (Schmeichel, le gardien de Leicester, NDLR) a fait des arrêts importants."

"Mon goal? Cela fait quinze ans que je dis que je peux en marquer un pareil", a plaisanté le Belge avant de révéler avoir entendu des joueurs lui dire de ne pas tirer. "Je n'ai pas été si loin dans ma carrière pour entendre des jeunes joueurs me dire si je dois tirer ou pas. Je devais le faire", a ajouté Kompany.

Rejoint sur le terrain par ses enfants au coup de sifflet final à l'occasion de ce dernier match de la saison à l'Etihad Stadium, Kompany a versé quelques larmes d'émotion alors que son public a longtemps scandé son nom. Arrivé en Angleterre en 2008, Kompany dispute cette saison son onzième exercice en faveur des Skyblues et arrive en fin de contrat en juin. Son entraîneur Pep Guardiola a déclaré lundi soir que les discussions quant à l'avenir du joueur reprendront après la finale de la FA Cup. "Nous allons prendre une bière et décider ensemble ce qui est le mieux pour le club", a assuré le Catalan.

Avec 95 unités, les Cityzens devancent donc Liverpool d'une petite longueur. En cas de victoire dimanche à Brighton, l'équipe de Pep Guardiola décrochera son 6e titre de champion d'Angleterre."Nous avons notre sort entre nos mains. Nous sommes conscient que cette rencontre sera très compliquée mais nous espérons la gagner", a ponctué Guardiola.

Cette saison, City a déjà remporté la Community Shield et la Coupe de la Ligue. Le 18 mai, les Mancuniens défieront Watford en finale de la FA Cup.