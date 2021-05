Eden Hazard est dans la tourmente à Madrid. Des prestations décevantes entrecoupées de blessures à répétition ont déjà eu raison de la patience des supporters du Real. Mais l'attitude du Diable rouge à l'issue de l'élimination à Chelsea mercredi soir a été la goutte d'eau de trop. Si bien que la presse espagnole s'est complètement déchaînée sur le Brainois, en estimant par la même occasion que sa place n'était plus à Madrid.

Le journal Marca assure d'ailleurs ce vendredi que le Belge est désormais à vendre et que le Real Madrid est ouvert aux offres. Selon le journal ABC, Madrid se contenterait même d'une offre de 50 millions d'euros pour se débarrasser du Belge. Les excuses du joueur ont été appréciées mais elles n'ont visiblement pas calmé les médias ibériques qui vont à contre-sens des dernières déclarations de Zinédine Zidane.

"Il a besoin de continuité", estimait Zidane après le match de mercredi. "Eden doit jouer, il doit retrouver sa confiance et cela se fait en jouant. Petit à petit. C'est son second match de suite et il faut maintenant récupérer Eden en le faisant jouer."

Un avis que partage Vincent Kompany, interrogé sur la situation de son ami ce vendredi en conférence de presse à Anderlecht. "Je suis un fan d’Eden et la seule chose que je veux dire est que la vérité est différente de la perception", estime l'ancien capitaine des Diables rouges qui a cédé son brassard à Eden Hazard.

"Eden a connu une saison difficile, sportivement et surtout physiquement", poursuit le coach d'Anderlecht. "Il revient seulement de blessure. Mais maintenant que c'est derrière lui, tout ira mieux. Personne ne doute désormais qu'il reviendra au top footballistiquement. Et quand ça sera le cas, tout le monde verra le joueur fantastique qu'il est et qu'il a sa place dans l'effectif du Real Madrid. Ce n'est qu'une question de temps et quand ça sera le cas, ça deviendra vraiment intéressant car il sera plus fort qu'avant mentalement."