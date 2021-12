Plus jeune titulaire de l'histoire de la Juventus en Champions League, Koni De Winter peut rêver d'une belle et longue carrière. A seulement 19 ans, le défenseur central emmagasine en effet des minutes dans l'une des plus grosses écuries au monde.

Titulaire indiscutable pour Jacky Mathijssen en U21, le droitier rêve d'un appel de Roberto Martinez, surtout à un poste où la relève sera primordiale. "J'espère être appelé en mars, ce serait une superbe expérience. Je n'ai pas encore eu de véritable conversation avec le coach. Tout dépendra de moi. Si je continue à bien jouer, il y aura sans doute des opportunités dans les mois à venir".

Le défenseur de 1m91 formé à Zulte a d'ailleurs révélé qu'il aurait pu défendre les couleurs... de Bruges ! "J'ai eu une discussion avec Philippe Clément l'été dernier mais les deux clubs n'ont pas trouvé d'accord. Je suis donc resté à la Juventus et je ne regrette pas mon choix !"