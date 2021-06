Il a marqué un but contre Anderlecht, a travaillé pendant onze saisons chez les Mauves (de 2005 à 2011 et de 2016 à 2020) et durant deux à Bruges (entre 2011 et 2013), avant de rejoindre l’équipe nationale de Roberto Martinez en octobre 2020.

De qui s’agit-il ? De Kristof Sas (45 ans), le médecin principal des Diables. "Le coach m’a demandé de ne pas parler de cas individuels comme Kevin, Eden et Axel, il préfère communiquer lui-même à ces sujets", nous avertit le dernier renfort du staff. On lui a donc posé dix autres questions "médicales".