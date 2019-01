Evidemment, le n°1 est la victoire contre le Brésil.explique le numéro 10 des Diables.En 2018, le Brainois n'a pas affronté que Neymar. Il a également fait face à Messi, en Ligue des Champions. L'occasion de parler de... ses enfants, qui s'étaient moqué de leur papa pendant ce match contre Barcelone:'haha, papa pense qu'il joue pour le Barça', rigole Eden avant de préciser que Yannis, l'aîné (8 ans) joue déjà au football, à Londres, et que Léo (5 ans) fait ses débuts en ce moment.Quelques semaines plus tard, Chelsea remportait la FA Cup grâce à un but d'Eden Hazard.. Eden ne s'était pas trompé, puisqu'il a impressionné son monde en Russie. Pendant les matches, mais aussi après. Il revient notamment sur son accolade avec Neymar, juste après l'avoir battu:Et puis, il y a eu ce retour triomphal sur la Grand Place:'Freed from Desire'Comme il l'avait déjà mentionné pendant le Mondial, lors d'une table ronde avec la presse organisée durant la phase de groupes, le capitaine des Diables a exprimé une certaine honte relative à sa méconnaissance du Néerlandais.Enfin, Eden a évoqué sa personnalité: