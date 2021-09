Très bon lors du regroupement début septembre avec les Diables, Alexis Saelemaekers a offert sa première passe décisive de la saison. Et de quelle manière ! Après une rencontre décevante contre la Juventus ce week-end, le latéral droit était sur le banc au coup d'envoi face à Venezia. Monté à l'heure de jeu alors que le score était de 0-0, il a offert un véritable caviar à Théo Hernandez pour le second but.

Dans sa partie de terrain, il récupère le cuir. Pour ensuite dribbler Molinaro, jouer en relais avec Kessié puis mystifier deux joueurs grâce à un changement de direction et un petit pont. Pour enfin décaler l'international français sur la gauche qui a bien terminé l'action. Du grand art.

Grâce à ce second but, l'AC Milan l'a emporté 2-0 à San Siro. Et l'équipe de Pioli est première égalité avec l'ennemi juré de l'Inter avec 13 points.