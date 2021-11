On le sait, Adnan Januzaj est dans une forme étincelante avec la Real Sociedad. Débarrassé de ses problèmes physiques, l'ailier est un joueur différent, capable de coup de génie. Comme le prouve ce centre tir venu de son côté droit face à l'Espanyol. Complètement excentré, il tente un geste aussi improbable que magnifique qui a fini sa course... sur la barre transversale. Difficile de dire si c'était réellement ce qu'il voulait faire. Mais ce but aurait été l'un des plus beaux de sa carrière.