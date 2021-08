Romelu Lukaku a quitté l'Inter de Milan deux ans après y être arrivé, pour finalement retourner à Chelsea. Ce transfert historique a été annoncé ce jeudi et a suscité de nombreux commentaires. L'agent du Diable rouge, Federico Pastorello, a tenu à revenir sur les dessous du transfert à 115 millions d'euros.

Dans un communiqué publié sur son compte Instagram, l'agent a d'abord expliqué que "Romelu n’a jamais exprimé son mécontentement ou un certain malaise par rapport à son expérience à l’Inter, sa situation contractuelle à l’Inter et les récents changements au sein du club"

"L’intérêt de Chelsea a réellement touché l’âme de Romelu car ce club compte beaucoup pour lui. Il a toujours voulu porter ce maillot, il y était d’ailleurs parvenu à 18 ans mais il n’a malheureusement pas pu laisser la trace qu’il souhaitait. Ce challenge manqué lui est resté à l’esprit pendant toutes ces années. Quand, contre toute attente, cette nouvelle opportunité s’est présentée à lui, il n’y croyait pas. C’était l’occasion pour lui de boucler la boucle et d’accepter à nouveau ce challenge", poursuit Pastorello.

"Je peux garantir que le CEO de l’Inter Giuseppe Marotta, le directeur sportif Piero Ausilio et le coach Simone Inzaghi ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter ce transfert. Mais parfois certaines choses vont au-delà de leur volonté et dépendent des instructions des propriétaires du club", assure-t-il en indiquant que les adieux de Lukaku au club italien n'ont pas été faciles. "L’affection des supporters et le lien spécial qui s’était créé avec la ville de Milan l’ont fait réfléchir longtemps."